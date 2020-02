OMV Petrom produce la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil, unic in Romania. Pentru ce este folosit OMV Petrom produce la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu continut redus de sulf, in urma unei investitii de trei milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei. Acest produs este unic pe piaţa din România şi le permite companiilor de transport maritim să reducă emisiile de sulf şi să fie in conformitate cu regulile Organizaţiei Internaţionale Maritime (IMO) care au intrat în vigoare în 2020. Prima livrare a avut…