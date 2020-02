Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a dezvoltat la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim care sustine industria de transport naval in reducerea emisiilor de sulf OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est, a dezvoltat, la rafinaria Petrobrazi, un nou combustibil maritim cu continut redus de…

- Extractia gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra va deveni incerta, daca nu va fi modificata Legea offshore, ceea ce ar fi o pierdere uriasa pentru Romania, a declarat, joi, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa, scrie Agerpres.

- Romania importa inca prea multe produse agricole raportat la ceea ce natural se poate produce in tara, fapt care arata ca potentialul nu este inca valorificat pe deplin, a afirmat Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-un mesaj transmis in calitate de guvernator dar si de viticultor,…

- „Sunt revoltat. Ministerul poarta o corespondenta si i-am pus in vedere Primariei Capitalei de fiecare data ca trebuie sa se preocupe sa identifice solutii, pentru ca Bucurestiul astazi produce un milion de tone de deseuri pe an din cele 6 pe care le produce Romania", a declarat ministrul Mediului,…

- Un TIR incarcat cu citrice s-a rasturnat, duminica dimineața, pe un drum european din județul Vaslui. Exista scurgeri de combustibil pe carosabil.Pompierii din Barlad intervin pe DE 581, intre localitațile Sarbi și Stana Costești, la un accident in care este implicat un TIR. TIR-ul…

- Grupul Procter & Gamble a anuntat ca va finaliza, in 2021, o noua fabrica la Urlati, de capsule de detergent (PODS). Compania, care a aniversat 25 de ani de prezenta in Romania, a primit ajutor de stat, pentru aceasta investitie, de circa 29 milioane lei.

- Procter & Gamble deschide, in 2021, o noua fabrica la Urlati in care va produce capsule de detergent lichid pentru Ariel si Lenor, a anuntat, joi, Antoine Brun, vicepresedintele Procter & Gamble Europa de Sud-Est, in cadrul unei conferinte in care compania a marcat 25 de ani pe piata locala. "Anul acesta,…

- Mircea Lucescu (74 de ani) a declarat ca nu toți fotbaliștii care s-au calificat alaturi de Romania U21 in semifinalele Campionatului European din aceasta vara pot face pasul la prima reprezentativa. De asemenea, „Il Luce” a facut referire la confictul dintre Razvan, fiul sau, și Gheorghe Hagi, in legatura…