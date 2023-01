OMV Petrom, prima companie care scumpeşte carburanţii în acest an In urma scumpirilor de sambata, pretul benzinei standard din statiile Petrom din capitala a ajuns la 6,29-6,35 lei, iar cel al motorinei standard, la 7,50-7,53 lei/l, iar in statiile OMV la 6,40-6,44 lei/l, respectiv 7,58-7,61 lei/l. Preturile din statiile Petrom sunt cu 5 bani mai ridicate decat cele din statiile Lukoil, precizeaza . OMV Petrom se afla intr-un conflict deschis cu autoritatile fiscale din Romania, in urma anuntului companiei ca nu va plati contributia de solidaritate, motivand ca veniturile din extractia hidrocarburilor si rafinare nu depasesc 75% din cifra de afaceri, conditie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

