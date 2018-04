OMV Petrom oprește rafinăria Petrobrazi, șase săptămni, pentru revizie Revizia periodica de la Petrobrazi este programata sa inceapa pe 13 aprilie și va dura aproximativ șase saptamani, timp in care rafinaria va fi oprita, informeaza compania OMV Petrom. Valoarea proiectului se ridica la peste 45 de milioane de euro și include lucrari de modernizare și de mentenanța. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

