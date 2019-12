Stiri pe aceeasi tema

- Industria petroliera se afla intr-o dilema, intrucat nu exista o predictibilitate cu privire la combustibilul viitorului si este greu sa ia decizia de a investi intr-o solutie sau alta, a declarat, marti, Radu Caprau, directorul diviziei Downstream Oil din cadrul OMV Petrom, intr-o conferinta de profil.

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, marti, intr-o conferinta de presa cu ocazia preluarii mandatului de ministru al Tineretului si Sportului de catre Ionut Stroe, ca nu poate comunica o cifra pentru bugetul alocat MTS pentru anul viitor in conditiile sunt foarte multe alte cheltuieli urgente. "Referitor…

- OMV Petrom ramane interesata sa scoata gazele din Marea Neagra, daca autoritațile modifica legislația. Anunțul facut de cea mai mare companie din Romania Intentia autoritatilor romane de a modifica Legea offshore si OUG 114/2018 reprezinta un important pas inainte, iar OMV Petrom ramane dornica sa dezvolte…

- Profitul OMV Petrom a crescut cu 3% in primele noua luni, pana la 2,8 miliarde de lei OMV Petrom a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 2,8 miliarde de lei, in crestere cu 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Valoarea vânzărilor…

- Sectorul agricol si de crestere a animalelor va trebui sa faca fata cererii de produse alimentare in urmatoarele decenii, in perspectiva cresterii populatiei globului cu 2,3 miliarde de locuitori, pana in anul 2050. Provocarea este imensa, pentru ca specialistii estimeaza ca va fi nevoie de o crestere…

- Acum cateva luni primea avizul Comisiei Tehnice de Urbanism din cadrul Primariei Pitești o noua investiție imobiliara. Este vorba de un bloc cu locuințe de inchiriat (in sistem aparthotel) ce va fi ridicat de catre omul de afaceri Sorin Vacaru in spatele magazinului Zara din centru. In ședința Comisiei…

- "De-a lungul anilor, zacamantul Totea a fost unul dintre cele mai productive din portofoliul nostru. Insa, așa cum se intampla cu orice zacamant de țiței și gaze, Totea a intrat in declin dupa ce și-a atins platoul de producție in 2017. Descoperirea unor resurse suplimentare in apropierea zacamantului…

- In cadrul anchetei de conjunctura din luna septembrie 2019, managerii din industria prelucratoare preconizeaza, pentru urmatoarele trei luni, o creștere moderata a volumului productiei (sold conjunctural +7%), informeaza INS, conform Mediafax.Pentru activitatea de fabricare a hartiei și produselor…