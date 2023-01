Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom este prima companie care a scumpit carburantii in acest an. Compania a facut astfel prima majorare de preturi dupa cea din noaptea Anului Nou, scumpind astazi atat benzina, cat si motorina cu 5 bani pe litru. Pretul benzinei standard din statiile Petrom din Capitala a ajuns pana la 6,35 lei,…

- In urma scumpirilor de sambata, pretul benzinei standard din statiile Petrom din capitala a ajuns la 6,29-6,35 lei, iar cel al motorinei standard, la 7,50-7,53 lei/l, iar in statiile OMV la 6,40-6,44 lei/l, respectiv 7,58-7,61 lei/l.Preturile din statiile Petrom sunt cu 5 bani mai ridicate decat cele…

- Liderul pietei distribuitoare de carburanti, OMV Petrom, a facut prima majorare de preturi dupa cea din noaptea Anului Nou, scumpind sambata atat benzina, cat si motorina cu 5 bani/l. Miscarea anuleaza ieftinirile operate in urma cu o saptamana, cand compania cu actionariat austriac a fost nevoita…

- Unul dintre cei mai mari producatori de țigari, JTI, va scumpi pachetele, incepand cu data de 10 ianuarie. Astfel, prețul crește va crește cu 0.5 lei. Astfel, un pachet de Camel sau unul de Winston va ajunge la 23 lei. Sortimentele de lux, Sobranie, vor costa 25,5 lei, releva datele analizate de Profit.ro.…

- Prețul carburanților iși continua scaderea, iar in aceasta saptamana am ajuns cu 2 scaderi de preț la pompa. La una dintre stațiile de carburanți din zona Turzii, prețul a coborat sub 6 lei/litru, dupa aplicarea reducerii de 50 de bani, la casa. Cea mai ieftina benzina este la stațiile Lukoil din Turda…

- Petrom, liderul pieței privind distribuția de carburanți, a ieftinit azi cu 15 bani prețul la benzina și la motorina, o valoare mai mare decat cele cu care eram obișnuiți pana acum. Astfel, pentru prima data dupa mult timp, prețul motorinei standard a ajuns sub 8 lei/litru, cu reducerea de 50 de bani…

- Coalitia de guvernare vrea sa renunte la majorarea taxelor locale, la mai bine de o luna de la votul din Senat, pe Ordonanta prin care s-a decis majorarea cu pana la 50% a bazei de impozitare. Potrivit surselor citate, liderii coalitiei nu au reusit sa ajunga la un acord cu reprezentantii autoritatilor…