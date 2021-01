Stiri pe aceeasi tema

- O noua campanie de foraj in Marea Neagra. OMV Petrom face o noua investitie de aproximativ 32 de milioane de euro intr o campanie de foraj in Marea Neagra. Potrivit bvb.ro, doua sonde noi de dezvoltare sunt forate in apele de mica adancime ale perimetrului Istria.OMV Petrom a investit peste 500 milioane…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a initiat o noua campanie de foraj offshore in ape de mica adancime, in perimetrul Istria din Marea Neagra. Primele operatiuni de foraj au inceput la finalul lunii decembrie 2020 urmand ca, la inceputul acestui an, sa inceapa forajul…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a initiat o noua campanie de foraj offshore in ape de mica adancime, in perimetrul Istria din Marea Neagra, potrivit unui comunicat al companiei.

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a initiat o noua campanie de foraj offshore in ape de mica adancime, in perimetrul Istria din Marea Neagra, a anuntat luni compania. Primele operatiuni de foraj au inceput la finalul lunii decembrie 2020 urmand ca, la inceputul acestui…

- OMV Petrom incepe o noua campanie de foraj in Marea Neagra, investitie de aproximativ 32 de milioane de euro OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a initiat o noua campanie de foraj offshore in ape de mica adancime, in perimetrul Istria din Marea Neagra, a anuntat luni…

- OMV Petrom a inițiat o noua campanie de foraj offshore in ape de mica adancime, in perimetrul Istria din Marea Neagra. Primele operațiuni de foraj au inceput la finalul lunii decembrie 2020 urmand ca, la inceputul acestui an, sa inceapa forajul celei de-a doua sonde, noteaza Mediafax. Investiția…

- ​​OMV Petrom a semnat tranzacția pentru vanzarea a 100% din participația sa in Kom-Munai LLP (KOM) și Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited. KOM și TOC dețin licențele de producție pentru patru zacaminte onshore, respectiv Komsomolskoe, Aktas, Tasbulat și Turkmenoi.…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Europa de Sud-Est, a inaugurat prima statie modernizata de carburanti din reteaua Petrom in cadrul unui amplu program de modernizare a intregii retele. Aceasta include culoar rapid de alimentare cu posibilitate de plata cu cardul la pompa.…