OMV Petrom împreună cu Eldrive vor instala 30 de puncte de încărcare rapidă pentru maşinile electrice Grupul OMV Petrom a informat joi ca impreuna cu firma Eldrive, cel mai mare operator de puncte de incarcare electrice din regiune, va instala 30 de puncte de incarcare rapida pentru masinile electrice la benzinariile din Romania si Bulgaria, potrivit unui comunicat de presa al companiei. Ca urmare a acestei initiative, Romania si Bulgaria vor fi conectate printr-o infrastructura de puncte de incarcare rapida de 50 de kW, situate, in mod accesibil, in statiile din reteaua OMV. Eldrive va instala si va fi operatorul punctelor de incarcare. OMV Petrom a precizat ca primele doua statii statii din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom impreuna cu firma Eldrive, cel mai mare operator de puncte de incarcare electrice din regiune, va instala 30 de puncte de incarcare rapida pentru masinile electrice la benzinariile din Romania si...

- Grupul OMV Petrom a informat joi ca impreuna cu firma Eldrive, cel mai mare operator de puncte de incarcare electrice din regiune, va instala 30 de puncte de incarcare rapida pentru masinile electrice la benzinariile din Romania si Bulgaria, potrivit unui comunicat de presa al companiei, noteaza…

- Un ciclu de incarcare rapida pentru 80- din capacitatea bateriei va dura aproximativ 40 de minute. Primele doua statii de incarcare rapida au fost deja instalate in doua statii de carburanti OMV din Bulgaria. Ca urmare a acestei initiative, Romania si Bulgaria vor fi conectate printr-o infrastructura…

- OMV Petrom vrea sa dezvolte infrastructura de incarcare pentru mașini electrice din Romania și Bulgaria și anunța ca 30 de stații de 50 kW vor fi instalate in benzinariile din cele doua țari, in cel mult doi ani. Stațiile vor fi instalate și operate de compania bulgara Eldrive, partenerul OMV in acest…

- Tesla continua in aceasta perioada extinderea rețelei sale proprii de stații de incarcare Supercharger in Europa de Est. Astfel, in aceasta perioada au fost inaugurate stații de incarcare in doua dintre țarile care se invecineaza cu Romania. Prima pe lista este stația de incarcare Supercharger din localitatea…

- In cadrul proiectului NEXT-E, cofinantat din fonduri europene, prin intermediul programului Connecting Europe Facility (CEF), E.ON Romania va instala 19 unitati de incarcare rapida a autovehiculelor electrice, alte 21 urmand sa fie montate de catre MOL Romania pe coridoarele de transport european din…

- Grupul italian Enel a anunțat recent ca va instala 3.000 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in Romania, Italia si Spania, in cadrul proiectului AMBRA-Electrify Europe (AMBRA-E). Proiectul este co-finanțat de Agenția Executiva pentru Inovații și Rețele (INEA) a Comisiei Europene, prin programul…

- Toate bune si frumoase, insa daca ne uitam pe aplicatia celor de la PlugShare si vedem ca in realitate avem doar 25 de statii de incarcare pentru masinile electrice de ultima generatie. Aici am scos din calcul statiile de incarcare alea de putere mica care sunt recomandate…