- OMV Petrom a inregistrat in primul semestru din acest an un profit net de 1,28 miliarde de lei, in crestere cu 6% fata de perioada similara din 2017, potrivit unui raport al companiei. De asemenea, compania a realizat investitii in valoare de 2,1 miliarde de lei, in crestere cu 130% fata de primul semestru…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a raportat in prima parte a anului un profit net de 1,28 miliarde lei, cu 6% mai mare fata de primul semestru din 2017, in timp ce vanzarile au urcat tot cu 6%, la 9,85 miliarde lei, potrivit raportului transmis joi. De altfel,…

- Activele nete ale celor 201 fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si FP), locale si straine, au scazut in luna iunie cu 1,7%, pana la nivelul de 25,1 miliarde de lei (5,4 miliarde de euro), iar fata de inceputul anului declinul este de 4,7%, potrivit unui comunicat al Asociatiei Administratorilor…

- Guvernul ungar va cheltui 4.000 de miliarde de forinti (12,5 miliarde euro) pentru constructia de drumuri si cai ferate pana in anul 2022, in ideea de a imbunatati pozitia Ungariei in lantul logistic, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, transmite MTI.

- Parlamentul a adoptat miercuri, cu 174 de voturi “pentru”, 98 de voturi “impotriva” si trei abtineri, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) care se va ocupa atat de dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, cat si de administrarea…

- Orașul chinez Tianjin creeaza un fond de 16 miliarde de dolari pentru investiții in inteligența artificiala, robotica, software, dispozitive inteligente și imbunatațirea industriilor tradiționale, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Ministerul Transporturilor a cheltuit in primul semestru al acestui an cu 6,1 miliarde de lei mai putin fata de suma repartizata. Din cei 76,9 miliarde de lei pe care i-a avut la dispozitie, ministerul a cheltuit doar 70,8 miliarde de lei, iar aceasta diferenta nu isi are originea in diminuarea ...

- Comisia de Industrii a cerut o amanare pana in 27 septembrie, adica in viitoarea sesiune parlamentara, iar conducerea Camerei a aprobat-o. Companiile au investit deja in lucrari de explorare in ultimii zece ani suma totala de circa 2 miliarde de dolari, iar viitoarele cheltuieli de dezvoltare sunt cifrate…