Comitetul de Reglementare al Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a stabilit lista furnizorilor de ultima instanta de gaze naturale: Electrica Furnizare, Premier Energy, Tinmar Energy, Engie Romania, E.ON Energie Romania, OMV Petrom S.A si CEZ Vanzare S.A (pana in data de 2 ianuarie 2022), se arata intr-un comunicat al ANRE, citat de Agerpres. “Unul dintre obiectivele majore ale autoritatii de reglementare este asigurarea continuitatii in furnizarea cu gaze naturale la clientii finali. In acest sens, ANRE a adus modificari si completari Regulamentului privind furnizarea de ultima…