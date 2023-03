OMV Petrom, dividende cu un randament de 7,8% din profitul record

Stiri pe aceeasi tema

- Profitul net la nivelul sistemului bancar romanesc a ajuns la sfarsitul lui 2022 la un nivel record de 10,2 mld. lei, in crestere cu 24,4% fata de castigul din 2021, iar activele au urcat la un varf de 701,4 mld. lei, in conditiile cresterii creditarii cu un ritm mediu de 14% an/an, potrivit BNR. Acesta…

- OMV Petrom a anunțat rezultatele aferente anului 2022. Compania a avut o contribuție record la bugetul statului, de 20 de miliarde de lei,din care taxe și impozite in valoare de 19 miliarde lei și dividende in valoare de circa 1 miliard de lei. Astfel, se confirma și in acest an poziția de cel mai mare…

- Cu ochii la sondaje si cu gandul la alegerile din 2024 cele doua partide care spun unul despre altul ca sunt mari, omit sa prezinte date din care sa reiasa cat de jos a ajuns saracia extrema si la ce profituri record au ajuns firmele din domeniul energiei, petrol si gaze. De pilda compania Shell raporteaza…

- Veniturile din vanzari au fost mai mari cu 136% fata de 2021, in suma de 61,34 miliarde lei, de la 26,01 miliarde lei in 2021. Numarul de angajati al grupului OMV Petrom a scazut cu 3%, la 7.742 salariati. In 2022, impozitele directe si contributiile specifice industriei au crescut de aproape 4 ori…

- Compania lui Elon Musk, Tesla, a avut un profit record in 2022, mai mare decat a avut vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare. Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk si-a majorat profitul…