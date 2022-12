OMV Petrom, condamnată pentru incidentul soldat cu moartea unui copil Compania OMV Petrom a fost gasita vinovata pentru moartea unui copil de numai 8 ani și 8 luni din comuna Cobia. Insa, hotararea nu este definitiva, iar compania poate formula un apel impotriva deciziei instantei. Compania OMV Petrom a fost chemata in fața instanței pentru un incident care a avut loc in anul 2016, cand un copil de opt ani si opt luni din comuna Cobia, judetul Dambovita, a decedat dupa ce a cazut in beciul sondei Cobia. „Judecatoria Gaiesti a pronuntat sentinta in dosarul in care OMV Petrom SA a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Acuzatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa depsagubiri, compania petroliera trebuie sa plateasca și o amenda de 28.000 de lei din partea Judecatoriei Gaesti pentru ucidere din culpa. Decizia instanței nu este definitiva, scrie News.ro . „Condamna inculpata SC OMV Petrom SA, persoana juridica (…) la pedeapsa amenzii penale in cuantum…

- Judecatoria Gaesti a decis condamnarea la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 28.000 de lei pentru ucidere din culpa. “Condamna inculpata SC OMV Petrom SA, persoana juridica (…) la pedeapsa amenzii penale in cuantum 28.000 de lei corespunzator unui numar de 280 de zile-amenda cu un cuantum al unei…

- OMV Petrom a fost gasita vinovata de ucidere din culpa, la sase ani de la moartea unui copil de opt ani care a cazut intr-un put petrolier din Dambovita, pe care companie nu il ingradise. Conform unui comunicat trimis marti Bursei de la Bucuresti, Judecatoria Gaiesti a pronuntat sentinta in dosarul…

- Compania OMV Petrom a fost gasita vinovata pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in urma incidentului care s-a petrecut in 2016, in comuna dambovițeana Cobia, si care a avut ca urmare decesul unui copil.

- Compania OMV Petrom a fost gasita vinovata pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in urma incidentului care s-a petrecut in 2016 in comuna Cobia si care a avut ca urmare decesul unui copil, informeaza compania printr-un comunicat remis marti Bursei de la Bucuresti. Fii la curent…

- Compania OMV Petrom a fost condamnata in prima instanța de Judecatoria Gaiești pentru moartea in 2016 a unui copil de un an și opt luni intr-un puț petrolier al companiei. Decizia nu este definitiva, iar OMV Petrom va formula apel impotriva hotararii. OMV Petrom, condamnata penal in prima instanța Accidentul…

- Incident grav petrecut intr-o școala din comuna Crangurile, județul Dambovița! Un elev a fost prins in unitatea școlara jucandu-se cu o lama de cuțit, crezand ca este Rambo. Incidentul a fost facut public, in mediul online, chiar de primarul comunei Costin Barbu. Edilul a mai transmis ca alți trei elevi…

- Flacarile au cuprins padurea din zona fostului Parc Petrolier Capșuna, comuna Cobia, alerta de grad zero in zona se afla si o persoana ratacita, scenariul unui exercițiu desfașurat de ISU Dambovița , cu forțe și mijloace in teren. Acesta s-a desfașurat pe raza comunelor Cobia și Dragodana. Conform…