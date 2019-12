Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a anuntat luni ca este pregatita sa accelereze o injectie de miliarde de dolari intr-un proiect energetic gigant din Marea Neagra, pe care il detine cu ExxonMobil, odata ce noul Guvern de la Bucuresti ridica barierele pentru a face aceste investitii, transmite Reuters.O decizie…

- Romgaz analizeaza posibilitatea de a prelua o participatie de 15-20% din proiectul Neptun din Marea Neagra, dupa ce, luni, consultantul care se ocupa de exitul Exxon din Romania a contactat producatorul roman de gaze pentru inceperea negocierilor, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Adrian Volintiru,…

- Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil. "Evident…

- Romgaz ar trebui sa preia participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii decid sa se retraga din Romania, a declarat, joi, Iulian Iancu, presedintele Comisiei de industrii si servicii din Camera Deputatilor. El a participat la conferinta "Energy Transition…

- Romania poate deveni cel mai mare producator de gaze din Uniunea Europeana, iar investitorii au semnale pozitive din partea autoritatilor romane incepand cu luna septembrie, cand au fost demarate discutii pentru modificarea Legii offshore si liberalizarea pietei gazelor, a declarat, luni, Franck Neel,…