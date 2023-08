Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Neptun Deep va contribui la viitorul securitatii energetice in Romania si in regiune si va avea o contributie la bugetul de stat estimata in valoare de aproximativ 20 miliarde de euro, a declarat, pentru Agerpres, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom."Neptun Deep este un proiect strategic…

- Intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Victoria, OMV Petrom si Romgaz au anuntat decizia de investitie pentru exploatarea zacamantului de gaze „Neptun Deep”, cea mai mare exploatare din zona romaneasca a Marii Negre. O investitie de 4 miliarde de euro, care ar putea aduce independenta energetica…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma ca Romania va deveni in scurt timp independenta energetic, aratand ca in momentul in care exploatarea perimetrului Neptun Deep va fi pe deplin operationalizata productia interna va fi dubla fata de momentul actual, iar tara noastra va deveni cel mai mare producator…

- Premierul Romaniei urmeaza sa aiba luni, 19 iunie, o intalnire cu Alfred Stern, CEO OMV AG, și Christina Verchere, CEO OMV Petrom, pe tema evoluției proiectului Neptun Deep. De asemenea, Ciolacu va avea o intrevedere cu Mugur Isarescu.