OMV Petrom anunță că și-a majorat profitul Anunțul companiei OMV Petrom anunța miercuri ca și-a majorat profitul net la 2,6 miliarde lei, in primul semestru, fața de 0,9 miliarde lei in primele șase luni din 2023. Christina Verchere, CEO OMV Petrom , a declarat: „In primele 6 luni am avut o performanța buna, susținuta de modelul nostru de business integrat, revenirea cererii de piața pentru produsele noastre și rate de utilizare mai mari a activelor noastre din downstream. Cu toate acestea, prețurile mai mici la gaze și la energie electrica și volumele mai mici de hidrocarburi disponibile la vanzare au dus la un rezultat din exploatare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

