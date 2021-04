OMV Petrom va acționa ca operator al perimetrului Neptun Deep , din apele adanci ale Marii Negre, daca Romgaz va prelua participația americanilor de la ExxonMobil. “ Marea Neagra este o oportunitate unica pentru Romania și suntem angajați sa contribuim la materializarea ei. OMV Petrom are o experiența de peste 40 de ani ca operator in Marea Neagra și beneficiaza, de asemenea, de capabilitațile internaționale in operațiuni de mare adancime ale grupului OMV”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom. Aristotel Jude, director general Romgaz, a declarat la randul sau ca societatea pe care o…