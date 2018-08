OMV Petrom, anunț de mare IMPORTANȚĂ privind producția de țiței din MAREA NEAGRĂ OMV Petrom a inceput producția la o noua sonda offshore LVO7, forata pe zacamantul Lebada Vest. LVO7 este prima sonda multilaterala forata in Romania. Lucrarile de foraj au demarat in februarie, in cadrul campaniei offshore anunțata in septembrie 2017. ”Forajul multilateral este o noua tehnologie care ne permite sa accesam zone diferite din cadrul unui zacamant, prin intermediul unei singure sonde. Prin sondele multilaterale putem sa accesam resurse suplimentare in cadrul zacamintelor mature și sa creștem producția, insa in condiții de control al costurilor. Sunt mandru ca aceasta noua tehnologie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

