- OMV Petrom a obtinut un profit net de 2,86 miliarde de lei anul trecut, mai mare cu 122% fata de anul anterior.Veniturile din vanzari au crescut cu 32%, pana la 26 de miliarde de lei.„Rezultatele noastre din 2021 sunt sustinute de un mediu de piata puternic pentru titei, de utilizarea excelenta a activelor…

- Romania ar putea deveni aproape independenta din punct de vedere energetic cand Romgaz si OMV Petrom vor incepe sa extraga primele cantitati de gaze naturale din Marea Neagra, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu intr un interviu acordat EURACTIV.Virgil Popescu a mensionat ca este optimist…

- ANRE a ales șase furnizori de ultima instanța, pentru gaze naturale. Care sunt aceștia Pentru asigurarea continuitații in furnizarea cu gaze naturale, Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a desemnat 6 furnizori de ultima instanța. Astfel, lista furnizorilor de ultima instanta…

- Companiile Engie Romania, E.ON Energie Romania si OMV Petrom au fost desemnate furnizori de ultima instanta de gaze naturale si au obligatia de a prelua clientii care nu au asigurata furnizarea gazelor naturale. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat, marti, ca ia…

- ANRE a desemnat 6 furnizori de ultima instanta pentru a nu-i lasa pe romani fara gaze din cauza celor care vor sa iasa din sistem. Pentru ca tot mai mulți furnizori de gaze vor sa iasa de pe piața, ANRE cauta noi soluții pentru asigurarea continuitatii in furnizarea cu gaze naturale la clientii finali.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat marti ca ia masuri pentru asigurarea continuitatii in furnizarea cu gaze naturale si desemneaza noi furnizori de ultima instanta. Furnizorii de ultima instanta de gaze naturale desemnati de ANRE sunt: Electrica Furnizare,…

- Ministrul Energiei s-a declarat “uimit” de nivelul prețurilor din piața energetica de ultima instanța, considerându-le “prohibitive”. De asemenea, raspunzând întrebarilor cu referire la intenția Engie România de a renunța la statutul de furnizor de ultima…

- Amromco Energy, companie controlata de traderul elvețian de marfuri și energie Mercuria, a solicitat in instanța protecție in fața creditorilor prin intrarea in insolvența, potrivit Profit.roMulta vreme Amromco Energy a fost cel mai important producator de gaze naturale din Romania ca volum de extracție…