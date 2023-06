Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a semnat un acord pentru achizitionarea mai multor proiecte pentru constructia de parcuri fotovoltaice in judetul Teleorman, cu o putere instalata de aproximativ 710 MW, se arata in raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti.Proiectele sunt dezvoltate de compania daneza Jantzen…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi si furtuni, valabila pana duminica dimineata, in cea mai mare parte a tarii. In schimb, 24 de judete din Transilvania, Moldova, vestul Olteniei si sudul Banatului, vor fi sub Cod portocaliu de ploi torentiale, cu descarcari electrice si vant puternic.…

- Discutiile dintre presedintele Klaus Iohannis si reprezentantii angajatilor din sistemul de invatamant s-au incheiat, marti dupa-amiaza, liderii de sindicat anuntand ca presedintele Klaus Iohannis le-a promis protestatarilor ca se ofera sa gireze si sa garanteze un acord intre guvernanti si sindicalisti,…

- Barbatul de 42 de ani a reușit sa inșele 13 femei și doi barbați in mai puțin de doi ani și sa le ceara bani in repetate randuri. Polițiști din 10 județe și din Capitala au pornit pe urmele sale dupa ce doua dintre victimele lui au depus plangere. Escrocul reușea sa le caștige simpatia și le cerea bani…

- RAJA SA, cel mai mare operator public regional din Romania in domeniul alimentarii populatiei cu apa potabila si al epurarii apelor uzate, continua sa implementeze proiecte de modernizare care sa aduca un plus de valoare companiei dar si consumatorilor.Potrivit unui comunicat al SC RAJA SA, compania…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in martie 2023, de 165.714 persoane, cu 289 mai multe fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Petrom, singurul producator de petrol și gaze din Romania, va pune in funcțiune in acest an mai multe parcuri fotovoltaice de dimensiuni mai mici. Nu vor vinde energia in rețea, ci vor alimenta propriile instalații. “In Romania, OMV Petrom a finalizat instalarea de panouri…

- Banca Nationala a Romaniei si Compania Nationala Posta Romana SA au semnat un acord de parteneriat cu scopul dezvoltarii unor proiecte de educatie financiara destinate personalului CN Posta Romana SA, informeaza BNR printr-un comunicat remis, joi, Agerpres."Incheiat ca proiect pilot pentru o perioada…