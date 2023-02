OMV Petrom a raportat un profit net de peste 10 miliarde de lei OMV Petrom a inregistrat un profit net de peste 10 miliarde de lei, cu 260% mai mare fața de 2021, cel mai mare profit obținut vreodata de o companie din Romania, conform rezultatelor transmise Bursei de Valori București. Vanzarile companiei au crescut cu aproape 3% iar contribuția sa la bugetul de stat prin taxe și dividente a atins un nivel record de 20 de miliarde de lei, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

