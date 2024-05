Stiri pe aceeasi tema

- Seful Casei Nationale a Pensiilor a vorbit despre ultimele modificari referitoare la noul formular al deciziilor de pensionare.Potrivit acestuia, o decizie a fost deja trimisa la Monitorul Oficial și urmeaza sa fie respectat un grafic strict in ceea ce privește modificarile din sistemul de pensii.„Prin…

- OMV Petrom va aloca in acest an peste 3 milioane de euro pentru plantarea a 25 de paduri urbane in 14 orase, in cadrul proiectul „Romania planteaza pentru maine”, a anuntat, marti, compania. In paralel, producatorul de energie va continua actiunile de plantare in zonele care au nevoie de interventie,…

