- Asa-numitul Government Pension Fund Global a consemnat o pierdere de 374 de miliarde de coroane norvegiene (34 de miliarde de dolari) in trimestrul al treilea, invocand o perioada de trei luni mai slaba, comparativ cu prima jumatate a anului. Rezultatele au fost inca cu 0,17 puncte procentuale mai puternice…

- Deși, la prima vedere, pare a fi un domeniu “pentru cunoscatori” ori rezervat unei elite care are o putere de ințelegere a fenomenului financiar, peste medie, nu este deloc așa. Discuția cu Ștefan si Elena Uleia, doi brokeri de acțiuni romanești de la Prime Transaction – broker autorizat ASF, ne-a clarificat…

- Guvernul dominican a dispus pe 13 octombrie extradarea cetateanului roman Cristian Baicu, zis Piedone, la cererea autoritatilor din Romania, cerere aprobata de Camera a II-a a Curtii Supreme de Justitie, relateaza agenția de știri Prensa Latina.Președintele țarii, Luis Abinader, a semnat decretul numarul…

- Productia de gaze a OMV Petrom s-a cifrat la 59.500 bep/zi, in trimestrul al treilea al acestui an, in scadere cu 2,3% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor preliminare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Productia totala de hidrocarburi s-a ridicat…

- Cu prilejul Zilei Nationale a Comemorarii Victimelor Holocaustului din Romania, marcata azi, 9 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe aduce un omagiu memoriei victimelor evenimentelor din timpul celui de al doilea Razboi Mondial si isi exprima solidaritatea cu supravietuitorii tragicelor evenimente…

- Analistul economic Iancu Guda are date exacte despre cazinouri și despre pariuri. Concluzia lui: toata lumea pierde, caștiga doar casele. El insista ca domeniul acesta nu ar trebui sa fie inchis, doar ca profita de lipsa educației și de saracie. - CEO Petrom cat caștiga? Știți?- Compania aceasta e…

- ​OMV Petrom și Turkish Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS) au semnat un acord prin care compania romaneasca va importa 4 miliarde de metri cubi de gaze pe zi din Turcia, in perioada 1 octobrie 2023 - 31 martie 2025.

- Acțiunile altor zece companii listate la Bursa de Valori București (BVB) vor fi incluse in indicii MSCI Frontier IMI și MSCI Romania IMI in categoria Small Cap Totodata, șase companii deja incluse in indicii MSCI vor fi promovate de la Small Cap la Mid Cap/Large Cap și vor face parte din indicii MSCI…