- Vanzarile consolidate ale grupului energetic austriac OMV AG au scazut in 2020 cu 29%, deoarece pretul titeiului a coborat semnificativ, iar criza economica globala provocata de pandemie a redus cererea de combustibil, transmite Reuters potrivit Agerpres. Anul trecut, vanzarile consolidate s-au situat…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat, anul trecut, un profit net de 1,29 miliarde de lei, in scadere cu 64% fata de anul anterior, potrivit raportului financiar al companiei, remis, joi, AGERPRES. Citește și: Rasare o bomba din Guvern: Poliția Militara va avea drepturi asupra populației civile/…

- Alstom anunta astazi finalizarea achizitiei Bombardier Transportation. Punandu-si in valoare strategia Alstom in Motion si baza financiara si operationala solida, Alstom, prin integrarea Bombardier Transportation, isi va consolida pozitia de lider pe piata in crestere a mobilitatii sustenabile, atingand…

- "Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB). Sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate…

- Cifra de afaceri pe care o va inregistra piata vinului din Romania in acest an va ajunge la aproximativ 1,7 miliarde de lei, in scadere cu 5,5% fata de rezultatul raportat in 2019, reiese dintr-o analiza realizata de KeysFin. La nivelul anului 2019, piata locala a vinului a insumat aproximativ 1,8 miliarde…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica a afisat un profit de 477,6 milioane de lei in primele noua luni ale acestui an, cu 14,8% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport transmis joi Bursei de Valori Bucuresti. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere…

- Grupul de ridesharing Uber raporteaza pierderi nete de 1,1 miliarde de dolari, in timp ce Uber Eats a avut venituri duble in T3 Grupul american de ridesharing Uber Technologies Inc a raportat pierderi nete de 1,1 miliarde de dolari in trimestrul trei din 2020, deoarece redresarea afacerilor este obstructionata…