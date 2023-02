Stiri pe aceeasi tema

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmise, joi, Bursei de Valori Bucuresti. „Anul 2022 a fost unul fara precedent pentru industria energetica, cu dificultati in…

- Valoarea dividendelor platite actionarilor SNTGN Transgaz SA a depasit 4 miliarde de lei Valoarea dividendelor platite actionarilor SNTGN Transgaz SA a depasit 4 miliarde de lei. Potrivit unui comunicat al companiei, publicat pe site-ul Bursei de Valori București, capitalizarea bursiera a companiei…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,476 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut de aproape 6 ori, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Pe langa depsagubiri, compania petroliera trebuie sa plateasca și o amenda de 28.000 de lei din partea Judecatoriei Gaesti pentru ucidere din culpa. Decizia instanței nu este definitiva, scrie News.ro . „Condamna inculpata SC OMV Petrom SA, persoana juridica (…) la pedeapsa amenzii penale in cuantum…

- In ciuda „maltratarii” despre care vorbește cancelarul de la Viena, companiile din țara sa fac profituri uriașe in Romania. Printre cei mai mari investitori austrieci se numara OMV-Petrom, BCR, Immofinanz și Porr Construct. In ultimii trei ani aceștia au facut profit de peste 15 miliarde de lei.Peste…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 2,779 miliarde de lei la capitalizare, 1,4%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 62,91%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 201,208 miliarde de lei,…

Oil Terminal a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 28,654 milioane lei, cu 51,4% mai mare comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres.

Grupul maghiar MOL a raportat un profit operational EBITDA in primele noua luni, de 3,627 miliarde dolari. Grupul isi revizuieste in crestere estimarile anuale EBITDA la 4,1-4,4 miliarde dolari.