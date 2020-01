OMV Petrom a demarat procesul de vânzare a câmpurilor sale de petrol şi gaze din Kazahstan Compania romaneasca OMV Petrom a demarat procesul de vanzare a campurilor sale de petrol si gaze din Kazahstan, conform Reuters. OMV Petrom este operatorul a patru zacaminte onshore de titei aflate in productie: Tasbulat, Turkmenoi, Aktas si Komsomolskoye. Toate sunt situate in regiunea Mangistau din vestul Kazahstan-ului, in apropierea Marii Caspice. Termenul limita pentru depunerea de oferte este 27 martie, potrivit documentelor de vanzare consultate de Reuters. Portofoliu de active din Kazahstan al OMV Petrom ar urma sa produca aproximativ 8.000 de barili de petrol pe zi in 2020 si contine… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania romaneasca OMV Petrom a demarat procesul de vanzare a campurilor sale de petrol si gaze din Kazahstan, singurele sale active de peste hotare, potrivit documentelor de vanzare consultate de Reuters. OMV Petrom este operatorul a patru zacaminte onshore de titei aflate in productie:…

- Compania petroliera OMV Petrom a demarat procesul de vanzare a campurilor sale de petrol și gaze din Kazahstan, singurele active din strainatate, potrivit unui document vazut de Reuters, scrie Mediafax.Petrom, filiala a grupului austriac de petrol și gaze OMV, a angajat banca de investiții…

- OMV Petrom este operatorul a patru zacaminte onshore de titei aflate in productie: Tasbulat, Turkmenoi, Aktas si Komsomolskoye. Toate sunt situate in regiunea Mangistau din vestul Kazahstan-ului, in apropierea Marii Caspice.Potrivit Reuters, OMV Petrom, companie controlata de grupul austriac…

- Compania OMV Petrom a demarat procesul de vanzare a campurilor sale de petrol si gaze din Kazahstan, singurele sale active de peste hotare, potrivit documentelor de vanzare consultate de Reuters. OMV Petrom...

- Un incendiu a distrus menajeria maimuțelor de la o gradina zoologica în Noaptea de Anul Nou, omorând 30 de ani animale care se aflau în interiorul cuștii, a anunțat miercuri Gradina Zoologica, relateaza Reuters. Cimpanzei, urangutani, o gorila, lilieci și mai multe pasari se afla…

- Amazon.com intentioneaza sa majoreze anul viitor comisioanele percepute comerciantilor care folosesc platforma sa pentru transportul si depozitarea marfurilor in Statele Unite, in medie cu 3%, din cauza costurilor mai mari si a programelor de tipul livrare intr-o singura zi, transmite Reuters, citata…

- Adidas intentioneaza sa inchida fabricile robotizate din Germania si SUA, lansate pentru a aduce productia mai aproape de clienti, anuntand luni ca instalarea unei parti din tehnologie in Asia va fi "mai flexibila si mai economica", transmite Reuters.Fabricile Adidas erau menite sa faca…

- Compania bulgara de telecomunicatii si media United Group, detinuta de firma de private equity BC Partners, a anuntat joi ca a ajuns la un acord pentru preluarea Vivacom, cel mai mare operator telecom din Bulgaria, pentru 1,2 miliarde euro, transmite Reuters. Preluarea Vivacom este ultima tranzactie…