Un oficial al Directiei de Taxe a UE vine la Bucuresti pentru discutii privind politica fiscala a UE și pentru a lamuri cu Ministerul de Finanțe unde platește OMV. Comisia Europeana are nevoie de clarificari suplimentare din partea Ministerului Finantelor inainte de a raspunde autoritatilor romane asupra modului in care se aplica taxa de solidaritate, a transmis CE pentru Profit.ro. Consultarile sunt esentiale pentru a stabili aplicarea contributiei de solidaritate si in cazul OMV Petrom, companie care a anuntat ca, potrivit propriei interpretari a situatiilor sale financiare, nu va trebui sa…