OMV face cea mai mare descoperire de gaze din ultimii 40 de ani Descoperirea de catre OMV a unei resurse interne de gaz coincide cu acordul sau de a importa GNL de la BP pentru a fi regazificat la Rotterdam, deoarece Austria pregatește o strategie pentru a-și asigura securitatea energetica, scrie jpt.spe.org. Compania de stat OMV de petrol, gaze și produse chimice a realizat ceea ce numește cea mai mare descoperire de gaze naturale a țarii in ultimii 40 de ani, anunțand descoperirea impreuna cu vestea ca a semnat și un acord de vanzare și cumparare pe termen lung (SPA) cu BP pentru a furniza pana la 1 mtpa de GNL pe parcursul unui deceniu, incepand din 2026. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

