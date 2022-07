Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom oprește astazi livrarile de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1, principalul gazoduct care transporta gazele rusești pana in Germania. Motivul oficial al sistarii gazelor il reprezinta „lucrarile de mentenanța", programate a avea loc timp de zece zile, in perioada 11-21 iulie. Guvernele…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…

- Livrarile de gaz rusesc in Europa, joi, 16 iunie, au fost reduse și mai mult, ceea ce a stirnit ingrijorari cu privire la reaprovizionarea depozitelor pentru iarna și a declanșat o creștere a prețurilor. Furnizorul rus Gazprom a acuzat sancțiunile occidentale ca impiedica reparațiile, transmite RBC-Ucraina…

- Guvernul Ungariei a declarat stare de urgenta din cauza conflictului armat din tara vecina, la scurt timp dupa de Parlamentul de la Budapesta a amendat Constituția pentru ca o astfel de masura sa poata fi luata, informeaza Agerpres , care preia agenția MTI. Starea de urgența va intra in vigoare incepand…

- Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom anunta joi ca inceteaza sa mai foloseasca un gazoduct-cheie in tranzitul gazelor naturale catre Europa - prin Polonia -, o reactie in urma sanctiunilor impuse de catre Occident Rusiei din cauza ofensivei ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…

- „Este cu adevarat ceva ce nu s-a mai vazut, creșterea (de 85% - n.red.)a inceput, practic, e accelerata din ultima parte a anului trecut, practic de prin septembrie, brusc gazul rusesc a inceput sa creasca, tragand toata piata in sus. Eu am tot spus ca, cu certitudine, acest lucru nu a fost intamplator,…

- Oferta mondiala de ulei de gatit, redusa deja de razboiul din Ucraina, este pe cale sa se diminueze si mai mult, transmite Bloomberg. La doua luni dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dat peste cap comertul global cu produse agricole, Indonezia a interzis exporturile de ulei de gatit, pe fondul…