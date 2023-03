Stiri pe aceeasi tema

- Anca Alexandrescu: „Primarul de aici, deși a fost ales sa aiba grija de cetațeni, a fost de acord cu ce vrea sa faca OMV aici. Ce vrea sa faca? Ceva ce nu exista nicaieri in lume, adica un depozit de dioxid de carbon on shore, adica pe pamant. Nu exista decat pe mare, in marea nordului la 200 de km…

- "Oamenii au venit aici in numar foarte mare. O sa mergem si la primarie. E o primarie foarte interesanta mai ales ca e in fieful dnei Alina Gorghiu. Doar ca primaria e la PSD. E o primarie cu cantec. Aici se fac defrisari. Fostul primar a facut numeroase plangeri. OMV vrea sa faca un depozit de CO2…

- Vești bune pentru parinți și copii! Se modifica legea alocațiilor din Romania. Propunerea de lege a fost adoptata oficial de membrii Senatului, in decursul zilei de luni, 13 martie 2023. Ce prevede noua schimbare și cat vor primi cei mici.

- Se pregatesc modificari de amploare la Planul Național de Redresare și Reziliența, chiar inainte ca Romania sa primeasca urmatoarea tranșa de bani. Pentru ca inflația a tot crescut, ar putea fi modificat plafonul de 9,4% din PIB cu privire la cheltuielile cu pensiile.CE S-AR PUTEA MODIFICA IN PNRR -…

- ASF anunța schimbari cu pensiile private din Romania! Așa cum majoritatea cetațenilor romani știu, sistemul de pensii din Romania, reglementat de Legea nr. 263/2010, intrata in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, este format din trei piloni. Prmiul pilon este cel al sistemului public de pensii obligatorii,…

- „Am sa va prezint rețeta clara cum acești indivizi, carora li s-a pus pe tava tot ce a avut mai bun țara asta, au urmarit un plan clar sa distruga tot capitalul romanesc. Impreuna cu DNA-ul, Epoca de aur a binomului, a macelarit capitalul romanesc. Asta se intampla și astazi. Adrian Nastase ne-a mințit…

- Societatea Romaneasca de avocatura Pavel Margarit și Asociații Incepand cu data 22 octombrie 2022 a intrat in vigoare Legea nr. 283/2022 in Romania pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii in Romania, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul…