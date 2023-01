OMV a cumpărat Petrom și abia după aceea a fost dată legea privatizării Senatoarea Diana Șoșoaca a consultat contractul de privatizare al Petrom și a constat cu stupoare ca, in timpul semnarii contractului de privatizare, nu exista Legea 555, cea in baza careia funcționeaza actualul contract. Aceasta a fost adoptata abia in anul 2004, la un an de la privatizare. „Deja am terminat unele acțiuni cum o sa le duc la instnțele abilitate o sa anunț. Articolul 8.2 din contract stipuleaza ca, orice publicitate va fi facuta la maniera agreata de parți. Nu se vor da interviuri nici de catre vanzator și nici de catre guvern cu privire la privatizare, inclusiv declarații legate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

