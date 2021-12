Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele lui Iosif Ursache, consilier local in cadrul al comunei Oteleni, a fost facut plangere la Parchet de catre ANI. "Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la existenta indiciilor referitoare la savarsirea de catre URSACHE…

- Razvan Timofciuc, consilierul local din partea USR, este acuzat de catre Agentia Nationala de Integritate de conflict de interese administrative. Mai exact, Timofciuc a participat la deliberarea si adoptarea a doua hotarari prin care sotia sa a ajuns in Consiliul de Administratie al Colegiului National…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul mai multor aleși locali, printre care arimarul comunei Cristian, Gicu Cojocaru și fostul consilier local Radu Paul. Astfel, Agenția…

- Astfel, potrivit unui comunicat publicat, astazi, pe site-ul instituției, ANI a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 26 aleși locali. Mai jos redam integral comunicatul ANI: LUPU VASILE,Primar al…

- Agentia Nationala deIntegritate a sesizat Parchetul in cazul primarilor liberali din localitatile Popesti (judetul Iasi) si Criatian (judetul Brasov). De asemenea, a fost sesizat Parchetul si in cazul fostului primar liberal al orasului Scornicesti (judetul Olt). In cazul altor 23 de fosti sau actuali…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 26 aleși locali. Printre aceștia, mai mulți primari, inclusiv primarul orașului Scornicești. Lista aleșilor locali…

- Lovitura de teatru pentru Cornea Avram Ucu, viceprimarul de Silivașu de Campie, in razboiul purtat cu Agenția Naționala de Integritate! Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat dosarul in recurs, a decis casarea sentinței pronunțata de Curtea de Apel Cluj și, rejudecand cauza, au respins…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat motivarea deciziei prin care PUZ-urile nu mai pot fi secretizate. Instanta le considera Hotarari ale Consiliului Local, asadar acestea trebuie votate la vedere si in mod public. Citește și: Argeș / Activitați preventive anticorupție in cadrul campaniei…