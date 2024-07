Omul tarifelor: Trump 2.0 ar fi „nuclear” cu China

Stiri pe aceeasi tema

- stire in actualizare Kamala Harris se bucura de un sprijin pe deplin din partea democrațiilor in cursa catre Casa Alba. Dupa ce Joe Biden și-a anunțat retragerea din prezidențialele pentru 2024, Harris este cotata cu șanse destul de mari pentru a deveni președintele SUA, in fața „rivalului” republican…

- Unul dintre co-președinții naționali ai campaniei de realegere a președintelui Joe Biden a recunoscut vineri ca democratul evalueaza ce posibil candidat este cel mai bine poziționat pentru a-l invinge pe Donald Trump, in vreme ce actualul șef de la Casa Alba continua sa se confrunte cu presiuni tot…

- Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump il ingrijoreaza foarte tare si pe Joe Biden. „Nu este loc in Statele Unite pentru asemenea acte de violența”, a reactionat Biden imediat dupa ce a auzit de episodul prin care a trecut rivalul sau pentru fotoliul de la Casa Alba. Biden a vorbit cu Trump la…

- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, se confrunta cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala, foarte asteptata, cu mai putin de jumatate de an inainte de scrutin. Primul isi acuza rivalul ca este dezechilibrat…

- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, se confrunta cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala, foarte asteptata, cu mai putin de jumatate de an inainte de scrutin. Primul isi acuza rivalul ca este dezechilibrat…

- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, se va confrunta joi cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala, foarte asteptata, cu mai putin de jumatate de an inainte de scrutin.

- Un decret care va permite inchiderea temporara a frontierei SUA cu Mexicul a fost semnat marti de presedintele american Joe Biden. Numarul migrantilor clandestini depaseste pragul de 2.500 pe zi. Acesta este un subiect exploziv in perspectiva alegerilor prezidentiale din noiembrie, la care presedintele…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat vineri ca este "periculos" si "iresponsabil" din partea lui Donald Trump sa sustina ca procesul sau penal de la New York in care a fost gasit vinovat in ajun a fost unul "trucat", relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."E periculos, e iresponsabil ca…