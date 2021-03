Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au reusit sa obtina un organism sintetic unicelular care se divide si se multiplica la fel ca organismele biologice unicelulare, o reusita care ar putea duce la constructia unor nanocomputere si a unor noi modalitati de sinteza si de administrare a unor medicamente, transmite marti…

- Oamenii de stiinta au masurat pentru prima data in mod direct miezul unei alte planete, prin intermediul misiunii InSight a NASA pe Marte si au descoperit ca nucleul Planetei Rosii este considerabil mai mare decat estimarile anterioare, relateaza luni Science Focus, potrivit hotnews.

- Când prima „Zi a Pamântului” a fost marcata în calendar în 1970, geologii lucrau la ultimele detalii ale tectonicii placilor, modelul care explica cum a prins forma suprafața Pamântului. Au trecut peste 40 de ani și multe necunoscute persista în imaginile…

- Persoanele care au fost vaccinate anti-COVID-19 au o incarcatura virala mai mica si, prin urmare, sunt mai putin contagioase decat cele care nu au fost imunizate este rezultatul unui studiu recent, relateaza Agerpres , care citeaza DPA. Rezultatul studiului realizat de oameni de știința israelieni reprezinta…

- Cercetatorii dintr-o echipa condusa de oameni de știința de la Tel Aviv University spun ca au nimerit „calcâiul lui Ahile” al celulelor canceroase, ceea ce ar putea duce la dezvoltarea unor noi linii de medicamente și tratamente împotriva cancerului, informeaza The Jerusalem…

- Mortalitatea cauzata de bolile cerebrovasculare a scazut in Japonia intr-o perioada in care niponii au inceput sa consume, moderat, carne și lactate, lucru pe care il evitasera in general pana atunci, observa cercetatorii citați de publicația The Economist. Ținand cont ca aveau deja o incidența mai…

- Pamantul nu a aratat intotdeauna așa, divizat in șapte continente, și nici in viitor nu va ramane la fel. Schimbarile climatice și evoluția naturala a planetei vor determina schimbari majore, arata un studiu recent. Oamenii de știința sunt de parere ca, peste 200 de milioane de ani, Pamantul va avea…