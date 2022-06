Am scris acum cateva saptamani un articol intitulat Homo delectationis , in care aratam de ce cred ca, in esența, tot ceea ce-și dorește omul modern este sa se distreze. Articolul de fața vine in completarea acelui articol, vorbind despre o alta mutație evidenta a omului modern, in continua cautare a unei surse de stimulare a simțurilor: cuplarea continua la o sursa electronica de atenție.Tehnologia ne-a scapat (definitiv) de oroarea de a fi cu noi inșine. Unii ii spun plictiseala.