Omul lui Voiculescu vrea prefect UDMR de Covasna

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, spune ca autoritațile locale nu vor organiza petrecerea de Revelion in strada, deși in oraș incidența cazurilor de coronavirus a scazut sub 3 la mia de locuitori. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca, daca trendul…

- Numarul cazurilor de insolvența a scazut, in primele zece luni ale lui 2020, cu aproape 11% fața de anul trecut. Exista zone economice puternice unde numarul lor a crescut extrem de mult. Conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), numarul societatilor comerciale…

- "MedLife continua sa sprijine autoritatile in lupta cu pandemia de COVID-19 si anunta faptul ca pune la dispozitia Ministerului Sanatatii in calitate de unitate suport COVID spitalul MedLife Genesys din Arad, cea mai mare unitate medicala a grupului din Vestul tarii. Este al doilea spital privat din…

- Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiești va deschide, astazi, cel de-al treilea turneu din Liga Florilor, care are loc la Bucuresti, in Sala Polivalenta, fara spectatori. Elevele antrenorilor Florin Ciupitu si Nicolae Nimu au iesit cu bine dupa al doilea turneu din campionat, bifand prima victorie…

- 2020 se dovedește un an foarte prost pentru afacerile la inceput de drum, criza determinand investitorii sa-și amane planurile. In acest context, numarul societaților comerciale inființate in primele noua luni a scazut cu un sfert fața de perioada similar a anului trecut. Numarul de inmatriculari de…

- Romania a doborat astazi, un nou record negativ. In ultimele 24 de ore au fost raportate 6.546 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, bilanțul total al imbolnavirilor de la inceputul epidemiei ajungand la 235.586. Alte 4 județe intra in scenariul roșu dupa ce au depașit rata de infectare…

- In ultimele 24 de ore, 51 de bistrițeni au fost depistați cu infecții cu noul coronavirus, in vreme ce la nivel național s-au inregistrat 4.900 de cazuri noi de CoVid-19. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 22.10.2020, este urmatoarea: 2105 cazuri confirmate de CoVid-19;117…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Covasna a transmis astazi, dupa ora 14.00, un mesaj de avertizare RO-ALERT, ca urmare a faptului ca incidența COVID-19 in Sfantu Gheorghe a „sarit” de 2 la mia de locuitori. „Avand in vedere contextul epidemiologic actual, precum și creșterea alarmanta…