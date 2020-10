Imaginile difuzate de PSD dintr-o incapere a Biroului Electoral al Sectorului 1 in care au fost depozitați sacii cu buletine de vot nu indica nimic ilegal. Asta susține Biroul Electoral al Sectorului 1. Daniel Tudorache, primarul in funcție spune ca simplul acces al celor de la USR acolo e dovada de frauda. Doua persoane din imagini au ieșit in evidența. Una care cauta in saci și iese din incapere cu unul dintre saci, alta care lasa un sac in incaperea supravegheata video. A doua persoana, Mihai Galca, reprezentant al PPUSL in biroul electoral, nu crede ca au existat fraude la alegerile locale…