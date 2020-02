Stiri pe aceeasi tema

- Azi noapte, puțin dupa ora 1, dupa ce, ieri, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat ca ar putea candida ca și independent pentru un nou mandat, in cazul in care PNL nu-l va susține deoarece a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu in dosarul retrocedarilor, Ioan Nasleu și-a declarat…

- „Chiar așa va fi cum scriu acolo. La nevoie va fi și un HCL, dar nu va nevoie de niciun HCL. Se vor respecta cele spuse de mine acolo, așa, pur și simplu, pentru ca eu am o autoritate și daca n-aș fi pus pe hartie. S-ar fi respectat in oraș. Veți vedea ca nu va fi cazul sa amendam pe nimeni,…

- Pentru a acoperi scandalul provocat de protejatul sau, Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA, care a transformat Piața Traian intr-un balci cu gratare fumegande și maneliști care racneau dedicații și pentru primarul Timișoarei, Nicolae Robu a emis, ieri, in mare graba o nota interna. „Se interzice…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a reacționat, azi noapte, dupa miezul nopții, intr-o postare pe Facebook la dezvaluirile legate de faptul ca gruparea lui Boncu, prietenul de chefuri al omului sau de incredere Ioan Nasleu, pregatea agresarea editorului șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța. ”Deși am o…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a reacționat, azi noapte, dupa miezul nopții, intr-o postare pe Facebook la dezvaluirile legate de faptul ca gruparea lui Boncu, prietenul de chefuri al omului sau de incredere Ioan Nasleu, pregatea agresarea editorului șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța. ”Deși am o…

- Legaturile dintre directorul de la Piețe SA Timișoara, Ioan Nasleu, cel cu care Nicolae Robu a fost, anul trecut, in concediu, in SUA, și liderul interlop Lucian Boncu a continuat și dupa momentul in care primarul Timișoarei anunța ca ”Ionuț” i-a promis ca nu mai are contacte cu aceștia. Va reamintim…

- Liderul interlop Lucian Boncu, prietenul de chefuri al lui Ioan Nasleu, și-a facut o carte de vizita din acțiunile violente. Unul dintre incidente a fost surprins de camerele de supraveghere și arata modul in care gruparea acționa. Totul a inceput in 18 martie 2017 cand patronul cafenelei Java Caffe…