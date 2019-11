Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, duminica seara, ca organizația pe care o conduce a susținut de la inceput ca strategia partidului pentru prezidențiale este greșita, iar rezultatele "ne-au confirmat ca tot ce am sustinut a fost adevarat", potrivit Mediafax.

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste marti, de la ora 16,00, a anuntat Biroul de presa partidului. Presedintele PSD, Viorica Dancila, preciza luni ca in cadrul sedintei urmeaza sa fie...

- Rezultatul din judetul Olt in primul tur al alegerilor prezidentiale arata "un vot masiv de incredere" si "inca o dovada de sustinere" pentru PSD, considera presedintele organizatiei judetene a partidului, Paul Stanescu, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES.Citește și: Viorica Dancila:…

- Presedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat duminica seara, dupa anuntarea exit-pollurilor, ca este increzator in sansele candidatului partidului in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in conditiile in care precedentele alegeri au aratat ca pot aparea surprize si candidatul…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, sustine ca senatorul Emanoil Savin, care a demisionat din PSD si a semnat motiunea de cenzura, fara a se prezenta insa la vot, s-a alaturat grupului PSD si voteaza ca independent, alaturi de parlamentarii social-democrati. Toader spune ca membrii PSD "s-au descurcat…

- Viorica Dancila și Liviu Dragnea (foto: EuropaFM) Intr-o prima faza, cel mai probabil la maxim 20% din optiunile electoratului, la alegerile prezidentiale din noiembrie. Dupa aceea, insa, prim-ministrul Viorica Dancila va pierde mandatul de presedinte al partidului, disputele interne vor da castig de…

- Dupa ce Paul Stanescu a fost acuzat ca face jocul ppozitiei, incercandu-se de la centru chiar inlaturarea sa de la conducerea PSD Olt, primarii si parlamentarii din Olt s-au reunit si au votat sustinerea fostului vicepremier.

- Fostul vicepremier Paul Stanescu are planuri mari in PSD. Șeful filialei Olt va folosi alegerile prezidențiale pentru a-și croi drum spre varful partidului, spun surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO.Stanescu le-a spus colegilor ca Viorica Dancila pleaca in acest moment cu șansa a doua in cursa…