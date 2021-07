Stiri pe aceeasi tema

- Primele reacții din Partidul Social Democrat dupa eliberarea lui Liviu Dragnea au fost unele mai degraba rezervate, in care liderii partidului vorbesc despre „liniște” și „viața privata”. Purtatorul de cuvant al PSD Radu Oprea a spus la Digi24 ca statutul partidului nu ii permite lui Liviu Dragnea sa…

- Presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu spune ca nu crede ca este nevoie de modificarea statutului formatiunii pentru ca Liviu Dragnea sa poata fi din nou membru al PSD. Purtatorul de cuvant al partidului Stefan Radu Oprea a precizat insa ca statutul partidului nu ii permite lui Liviu…

- Niciun lider social democrat nu a reacționat public joi, dupa decizia de eliberare din penitenciar a fostului președinte PSD, Liviu Dragnea. Singurii care au facut declarații în spațiul public sunt Codrin Ștefanescu și Ionel Arsene care, de altfel, i-au ramas fideli lui Dragnea pe parcursul celor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca pe vremea lui Liviu Dragnea existau tensiuni in partid, iar CEx-ul se transformase in pluton de executie. ”Nu am de ce sa-mi fie frica de Liviu Dragnea”, a afirmat Ciolacu, precizand ca ”Liviu Dragnea este trecut”. Marcel Ciolacu a fost intrebat,…

- PSD doreste sa termine sesiunea parlamentara in forta, cu o motiune de cenzura indreptata impotriva guvernului Citu. Este un drept constitutional al opozitiei. Si nu numai al opozitiei. PSD si-a dat jos propriul guvern printr-o motiune de cenzura. Primul ministru Sorin Grindeanu a refuzat sa demisioneze.…

- Fostul premier PSD Sorin Grindeanu spune, despre celebra partida de pescuit din 2017 cu Liviu Dragnea, ca i-a placut acea experienta, ca era pentru prima data când pescuiește la stiuca și ca, într-adevar, Liviu Dragnea l-a învațat. Stiti, e poate una din putinele experiente altcumva…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, afirma, referitor la Liviu Dragnea, ca "orice membru de partid care a fost reabilitat, si-a ispasit pedeapsa, are dreptul sa isi revendice un loc in partid". El mentioneaza insa ca, in PSD, "nu a existat o traditie"de a-si aduce inapoi fostii…