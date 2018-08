Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, reacție dura fața de atacurile lansate de liderul PSD, Liviu Dragnea, la adresa președintelui Romaniei, Klaus Iohannis."In lumea libera, mesajele de revolta, fie chiar și cu o tenta vulgara, așa cum sunt exprimate de cetațeni, constituie o forma de protest individuala,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, are o prima reactie la scandalul numarului de inmatriculare cu mesaj injurios la adresa PSD, la cateva zile dupa ce Politia i-a confiscat romanului din Suedia placutele si i-a deschis un dosar penal, relateaza Știripesurse.ro. "Am toata incredere ca se va face…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, acuza, ca in ordonanța de urgența adoptata de Guvern, prin care sunt aprobate investiții de un miliard de euro in domeniul culturii nu se precizeaza de unde provin banii, cand vor fi alocați și catre ce obiective culturale vor fi direcționați."Daca pana acum…

- Sa vezi și sa nu crezi! Poliția din Gorj a intocmit dosar penal in rem pentru distrugere unui turist care s-a semnat pe celebra sculptura. Coloana Infinitului este acum „decorata” cu numele ”ANDI”.

- Politistii din Ilfov au intocmit dosar penal si fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la furt, dupa ce sotia si fiul jurnalistului Rares Bogdan ar fi fost atacati in momentul in care urcau in masina, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al Politiei Ilfov, Ciprian Romanescu,…

- Un video cu un caine legat dupa o masina inmatriculata in judetul Teleorman a fost postat duminica, 27 mai, pe Facebook. Acesta a devenit viral: peste un milion de afisari, circa 22.000 de distribuiri si sute de comentarii. Politia a deschis un dosar penal.

- Un nou caz de toxiinfectie alimentara a fost confirmat in Iasi, dupa ce 134 de persoane au ajuns la spital dupa ce au consumat shaorma. In cauza s-a deschis dosar penal. Ph-online.ro revine cu solicitarea adresata Prefecturii Prahova, DSV si DSP Prahova de a efectua controale amanuntite la…

- Un tanar de 22 de ani din comuna gorjeana Rosia de Amaradia risca sa ajunga la inchisoare pentru ca s-a indragostit de o adolescenta in varsta de 14 ani, cei doi urmand sa devina parinti.