Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi (40 de ani) va ramane selecționerul primei reprezentative a Romaniei. Anunțul a fost facut de Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu. Romania a obținut doar 3 puncte din partidele cu Macedonia de Nord, Germania și Armenia, iar șansele de calificare la Campionatul Mondial din 2022…

- Marius Șumudica (50 de ani) a declarat ca nu ar refuza niciodata o oferta din partea echipei naționale a Romaniei. Echipa naționala a avut un start dezastruos in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar. Romania a obținut 3 puncte din primele trei partide: 3-2 cu Macedonia de Nord, 0-1 cu Germania…

- Romania a pierdut cu scorul de 3-2 in fața Armeniei, in partida disputata miercuri seara, la Erevan, in Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Tricolorii au evoluat in 10 din minutul 77, cand Romania conducea cu 2-1. In acest context scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu…

- Armenia a invins-o pe Romania, scor 3-2, in a 3-a etapa a preliminariilor Campionatului Mondial. Mirel Radoi, selecționerul „tricolorilor”, și-a stapanit cu greu calmul la finalul infrangerii de la Erevan. Romania ramane pe locul 4 in grupa J, cu doar 3 puncte acumulate dupa primele 3 jocuri in campania…

- Armenia a produs surpriza in a doua etapa, invingand cu 2-0 reprezentativa Islandei. Unul dintre componenții "Generației de Aur" a prefațat confruntarea de la Erevan, in exclusivitate, pentru Realitatea Sportiva. In opinia sa, pe elevii lui Mirel Radoi ii așteapta un meci foarte dificil, la Erevan. Pentru…

- Pe vremuri, un meci cu Armenia era, practic, un antrenament cu publicul pentru nationala Romaniei. Acum, inaintea partidei de la Erevan, atat selectionerul Mirel Radoi, cat si jucatorii ne transmit ca ne asteapta o misiune grea, in fata unei formatii aflate pe val.

- Romania termina marți, cu Armenia, seria de trei meciuri din luna martie din preliminariile CM 2022. Armenia - Romania, miercuri, ora 19:00, preliminarii CM. 2022. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe PRO X FRF a anunțat in aceasta dimineața ca naționala lui Mirel Radoi va juca intr-un…

- Romania - Macedonia de Nord se joaca azi, de la 21:45, in prima partida din cadrul grupelor de calificare la Campionatul Mondial din 2022. „Tricolorii” n-au voie sa faca pași greșiți pe Arena Naționala pentru a nu-și complica din start șansele la calificare. Romania face parte din Grupa J, alaturi de…