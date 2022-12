Tony Fadell, un cunoscut bogatan din Silicon Valley, cunoscut ca fiind parintele iPod-ului, și-a prezentat marți cel mai recent proiect – un portofel hardware folosit pentru a stoca criptomonede offline. Fadell, in varsta de 53 de ani, a petrecut aproape un deceniu la Apple sub conducerea lui Steve Jobs, unde a supravegheat proiectarea playerului muzical portabil, iar mai tarziu a contribuit la crearea celui mai cunoscut dispozitiv al companiei, iPhone, noteaza Reuters. Dupa ce a renunțat la Apple in 2008, a lansat Nest Labs, o companie de dispozitive inteligente pentru casa. Ulterior, Nest a…