- Intr-un interviu pentru The Guardian, Yuval Noah Harari, istoric israelian și autor al mai multor volume bestseller, intre care și „Sapiens”, a declarat ca, spre... The post Yuval Noah Harari, autorul carții „Sapiens”, avertizeaza ca AI ar putea provoca o criza financiara cu consecințe „catastrofale”…

- Rutele comerciale ilicite sunt responsabile pentru cea mai mare criza de supradoza din istoria Statelor Unite. Substanțele chimice „precursoare” utilizate pentru fabricarea fentanilului provin din fabrici necunoscute din China și vandute in mod deschis pe internet, uneori pentru criptomonede. Aceste…

- Rusia incearca sa caștige din nou control asupra Republicii Moldova și se implica in alegerile locale de duminica, 5 noiembrie. Pentru a-și atinge scopul, propaganda rusa cauta sa exploateze nemulțumirile provocate de creșterea galopanta a prețurilor in cea mai saraca țara a Europei.

- Riscul de conflicte poate creste din cauza penuriei de alimente si apa si a presiunilor inflationiste declansate de criza climatica, arata concluziile unui raport elaborat de Institutul pentru Economie si Pace (IEP).

- Novo Nordisk a avertizat joi cu privire la o creștere a versiunilor contrafacute ale medicamentelor de slabit Wegovy și Ozempic, folosite de diabetici, vandute online, ceea ce ar putea crea probleme de sanatate serioase celor care le folosesc.

- Omul de afaceri Adrian Porumboiu a spus la Prima TV, la emisiunea ”Insider politic”, cum vede el ieșirea din criza bugetara. El le cere politicienilor sa taie banii pentru partide daca vor sa faca economie la bugetul de stat. ”Daca tot taie, de ce un partid, n-are importanta care, trebuie sa ia 36-37…

- Intr-o lume in care economia joaca un rol central, cunoștințele financiare reprezinta cheia succesului individual și colectiv. Un studiu recent, “Financial well-being and financial literacy in Romania: A survey dataset”, a adus in atenția publica o realitate provocatoare: educația financiara in Romania…

- Michael Burry a anunțat o noua criza financiara, in urma unui mesaj postat pe rețelele de socializare. Acesta este cunoscut pentru faptul ca a prevestit criza imobiliara din 2008, punand in joc peste 90% din averea sa.