- Șeful programului nuclear iranian Mohsen Fakhrizadeh a fost ucis cu o mitraliera controlata prin satelit cu ajutorul inteligentei artificiale, informeaza presa de la Teheran, preluata de AFP, potrivit Agerpres.

- O mitraliera controlata prin satelit cu asistenta unei "inteligente artificiale" a fost folosita pentru uciderea omului de stiinta iranian in domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh la sfarsitul lunii noiembrie, a informat duminica presa, la Teheran, adjunctul comandantului sef al Gardienilor Revolutiei,…

- Ipoteza asasinarii lui Mohsen Fakhrizadeh, seful programului nuclear iranian cu ajutorul unei arme fabricate in Israel controlate de la distanta ramane una extrem de plauzibila, chiar daca nu a fost confirmata la nivel oficial, in conditiile in care o companie israeliana a prezentat inca din luna iulie…

- Necunoscut majoritații iranienilor pana vineri, atunci cand a fost asasinat, cercetatorul din domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh era insa familiar celor implicați in programul nuclear iranian. Surse occidentale din domeniul securitații și informațiilor il cunoșteau, de asemenea, destul de bine și il…

- Un cunoscut om de știința din domeniul nuclear a fost asasinat vineri, langa Teheran. Mohsen Fakhrizadeh, despre care se crede ca ar fi fost directorul programului nuclear secret al Iranului și ca ar fi supravegheat programul de fabricare a bombei atomice, a murit intr-un atac de tip

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a promis sambata razbunare pentru asasinarea principalului om de stiinta din domeniul nuclear, despre care Israelul si Occidentul credeau ca este arhitectului programului secret nuclear iranian, relateaza Reuters.

- Mohsen Fakhrizadeh, considerat unul dintre cei mai importanți oameni de știința din domeniul nuclear din Iran, a fost asasinat in Teheran. In imaginile de la fața locului se poate observa cum mașina in care se afla a fost complet zdrobita intr-o ambuscada.

- Un eminent om de stiinta iranian in domeniul nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, a fost asasinat vineri in apropiere de Teheran, au relatat media de stat iraniene, iar ulterior si Ministerul Apararii iranian a confirmat informatia, potrivit Reuters, EFE si AFP. Fakhrizadeh a decedat la spital,…