Stiri pe aceeasi tema

- Goodall a incetat din viata joi, la la ora locala 12.30 (13.30, ora Romaniei), precizeaza fundatia. "Astazi (10 mai), profesorul David Goodall, in varsta de 104 ani, s-a stins linistit la Basel, in Elvetia, in urma unei injectii cu Nembutal (barbiturice)", a anuntat pe Twitter dr. Philip Nitschke, fondatorul…

