- Viteza cu care varianta Omicron pare sa fi acumulat modelul sau neobișnuit de mutații este un motiv de ingrijorare, potrivit lui Sikhulile Moyo, cercetatorul care a detectat pentru prima data noua tulpina care s-a raspandit rapid in intreaga lume, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax. Viteza…

- Noua varianta a coronavirusului, cunoscuta ca Omicron, a fost identificata prima data in Africa de Sud. In primele zile ale lunii noiembrie, tehnicienii de laborator de la Laboratoarele Lancet din Pretoria, Africa de Sud, au descoperit cateva caracteristici neobișnuite in mostrele pe care le testau…

- In timp ce oamenii de știința se grabesc sa analizeze consecințele pe care le va avea noua varianta Covid-19, numita Omicron, una dintre cele mai presante intrebari este daca noua tulpina va inlocui tulpina Delta – varianta cu care tot globul se confrunta in momentul de fața, se arata intr-o analiza…

- In timp ce lumea se straduiește sa limiteze raspandirea noii variante a SARS-CoV2, mai multe voci au exprimat speranța ca Omicron provoaca forme mai ușoare ale bolii, pe baza unor relatari venite din Africa de Sud. Dar mai mulți experți avertizeaza ca noua tulpina nu trebuie subestimata, potrivit The…

- Numarul cazurilor de infectare cu aceasta varianta confirmate in Marea Britanie a crescut intre timp la 11, unele fara legaturi cu calatorii in zona Africii de Sud de unde se raspandeste. Autoritatile sanitare britanice suspecteaza astfel inceputul transmiterii comunitare, scrie Agerpres.Noua varianta…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a desemnat vineri Omicron drept „varianta ingrijoratoare”, la doar cateva zile dupa ce tulpina a fost raportata pentru prima data in Africa de Sud. Oamenii de stiinta incearca sa inteleaga consecintele acestei tulpini, iar una dintre cele mai importante intrebari este…

- Daca nu mai suntem protejați de infecția anterioara sau de vaccin, ajungem din nou „in punctul zero”, avertizeaza profesorul de sanatate public, Razvan Cherecheș, anunța Mediafax. Cherecheș a publicat, pe pagina de Facebook, faptul ca rata de creștere pentru noua tulpina Omicron este „incredibila”,…

- Africa de Sud si-a exprimat regretul pentru inchiderea a numeroase frontiere pentru cetatenii si turistii sai, afirmand ca este „pedepsita” pentru detectarea noii variante a coronavirusului, Omicron, informeaza France Presse si Agerpres.