Omul de ştiinţă britanic James Lovelock a murit la vârsta de 103 ani Omul de stiinta britanic James Lovelock, recunoscut drept unul dintre primii cercetatori care au lansat semnale de alarma cu privire la incalzirea climatica, dar si pentru "ipoteza Gaia", un construct teoretic in care prezinta Pamantul ca pe o planeta vie, capabila sa se autoregleze, a murit la varsta de 103 ani, a anuntat miercuri familia sa, transmite AFP.

