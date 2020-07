Stiri pe aceeasi tema

- Calin Gheorghe, una dintre cele mai importante voci din radioul romanesc, a murit, anunțul fiind facut pe contul oficial de Facebook al Radio Guerrilla. In cariera sa, omul de radio a trecut, printre altele, pe la Pro FM, Guerrilla și Europa FM. Deocamdata, nu se știe nimic despre cauza decesului...

- A murit omul de radio Calin Gheorghe, una dintre vocile reprezentative ale Pro FM, Guerilla si Europa FM. Anuntul a fost facut de fostii sai colegi de la Radio Guerrilla pe pagina de Facebook a postului. Calin Gheorghe a fost unul dintre pionierii radioului romanesc de dupa comunism. Intre 1995 – 2005,…

- A murit omul de radio Calin Gheorghe, una dintre vocile reprezentative ale Pro FM, Guerilla si Europa FM. Anuntul a fost facut de fostii sai colegi de la Radio Guerrilla pe pagina de Facebook a postului.Vezi: Pandemia de coronavirus clatina guvernele lumii. Restricțiile continue antreneaza…

- bull; Luptatorii de top din tara fac antrenamente pe plaja in aceste zile Cei mai buni sportivi ai Romaniei la lupte, seniori, dar si juniori, se afla in aceasta perioada pe litoral, la Costinesti, intr un cantonament de pregatire.Dimineata incepe cu un antrenament in forta Componentii CNOPJ lupte libere,…

- Conform sursei citate, pe cele opt sectoare de plaja monitorizare, in luna mai au fost identificate 6.646 deseuri din material polimeric artificial, cauciuc, material textile, hartie, carton, lemn prelucrat, sticla, ceramica si metal, un numar considerabil mai mic fata de anul 2019, cand au fost inregistrate…

- Artistul plastic Christo, de origine bulgara, renumit pentru realizarile sale monumentale, a murit duminica la varsta de 84 de ani, au declarat colaboratorii sai pe contul sau de Facebook, relateaza AFP.

- Pentru a sfida izolarea, doi barbati au incercat sa se deghizeze in geamanduri. Subterfugiul lor „subtil” a fost descoperit curand. Un locuitor din Hyeres, sudul Frantei, a vazut doua „crustacee” uimitoare aparand din apele Mediteranei. O secventa pe care a filmat-o si care a fost vizualizata de…

- Florin Piersic, in varsta de 84 de ani, le-a transmis un mesaj fanilor sai, dupa ce s-a scris pe internet ca ar fi murit. Actorul se afla in izolare la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus. „Mai, copii! Eu am ințeles ca virusul asta ataca plamanii, nu capul! Suna telefonul ca la foc și sunt…