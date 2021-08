Stiri pe aceeasi tema

- Structuri fosilizate asemanatoare buretilor, care au trait in oceane in urma cu 890 de milioane de ani si au fost descoperite recent in nord-vestul Canadei, ar putea fi ramasite ale celor mai vechi forme de viata animala terestra cunoscute, conform unui studiu publicat miercuri, relateaza AFP.…

- Austria se va alatura corpului european de reactie rapida, mai cunoscut sub numele Eurocorps, si va deveni astfel a sasea 'natiune asociata' a organizatiei, au anuntat marti impreuna ambasada Austriei la Paris si ambasada Frantei la Viena, potrivit AFP. Creat in 1992, Eurocorps este un corp…

- Cladirea fostului Acvariu din Calarași a fost lasat in paragina timp de 28 de ani, insa a renascut in Clubul Pescarilor. Investiția de modernizare s-a ridicat la suma de 340.000 de euro. Lucrarea a fost finalizata, iar inaugurarea a avut loc zilele trecute. Clubul Pescarilor de la malul Dunarii Valoarea…

- Un os de 51.000 de ani sculptat este considerat una dintre cele mai vechi lucrari de arta din lume descoperite vreodata, iar acest lucru demonstreaza ca oamenii de Neanderthal erau capabili de simbolism, caracteristica atribuita la un moment dat doar speciei noastre, Homo sapiens, noteaza news.ro.…

- Selecționerul echipei olimpice a Spaniei a convocat pentru Tokyo 6 jucatori din lotul aflat la Euro 2020. Grupul de 22 pentru Jocuri include trei de la Barcelona și trei de la Real. Și marile cluburi trebuie sa respecte decizia federației. Aceasta e diferența de perspectiva asupra fotbalului. La noi,…

- John McAfee, creatorul softului antivirus cu același nume, a murit in seara de miercuri, 23 iunie, in inchisoarea din Spania, unde era reținut ca inculpat intr-un dosar de evaziune fiscala. Acesta urma sa fie extradat, insa a fost gasit mort de catre autoritați. Toate indiciile indica faptul ca John…

- Alvaro Morata (28 de ani) admite momentul mai slab la naționala, dar e increzator ca-și va reveni. Și Luis Enrique (51 de ani), selecționerul Spaniei, continua sa-l susțina necondiționat. Spania nu-și mai permite pași greșiți in grupa, dupa nulul cu Suedia, daca vrea sa aiba traseu cat mai lung la acest…