- Inca un deces al unui batran infectat cu Covid și asistat la Caminul de la Costești, unitate in care a fost declarat focar de coronavirus. Barbatul fusese internat marți seara, pe secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența Buzau, unde a și decedat, dupa cateva ore in care medicii…

- Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud a raportat, marti dupa-masa, un nou deces cauzat de COVID-19, la un pacient care era internat de 12 zile la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta.Potrivit datelor comunicate de Prefectura, pacientul, un barbat de 59 de ani, a fost…

- Amitabh Bachchan, 77 de ani, unul dintre cele mai cunoscute staruri de cinema din India, a fost testat pozitiv cu COVID-19 si a fost internat in spital, relateaza Reuters, citata de Agerpres."Am fost testat pozitiv cu COVID. Am fost mutat la spital (...) Familia si stafful meu au fost supusi testelor,…

- Doi buzoieni de 47 si 84 de ani au murit, pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, la cateva ore de la confirmarea infectarii cu noul coronavirus potrivit news.ro.Surse medicale au declarat, luni, ca barbatul de 47 de ani fusese diagnosticat cu boala pulmonara…

- La Spitalul Judetean de Urgenta Buzau s-au finalizat testarile cadrelor medicale si ale tuturor pacientilor internati din sectia O.R.L., iar rezultatele finale sunt negative pentru toti cei 13 pacienti. In schimb, au fost confirmate pozitiv 2 cadre medicale din sectia O.R.L. Vom reveni cu detalii.